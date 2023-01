Ouverture de la 13ème session du Festival du théâtre arabe à Casablanca

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

Le Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Dr Salim M. AlMalik, a déclaré que l’intérêt de l’Organisation pour l’art du théâtre s’est renforcé au cours de la dernière période grâce à ses programmes et projets, en reconnaissance du rôle du théâtre (le père des arts) dans l’édification des nations et de leur conscience culturelle au cours des siècles passés, à travers sa lutte contre l’injustice, l’iniquité et l’agression, selon le site Internet de l’ICESCO.

Ces propos relèvent de son discours du mardi 10 janvier 2023, lors de la cérémonie d’ouverture de la 13ème session du Festival de théâtre arabe, qui est organisé à Casablanca, Royaume du Maroc, du 10 au 16 janvier 2023, par l’Autorité du Théâtre Arabe, en coopération avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et de Son Altesse Cheikh Dr Sultan bin Mohamed Al-Qasimi, Membre du Conseil Suprême des Émirats Arabes Unis, Émir de Sharjah, Président suprême de l’Autorité du Théâtre arabe, sous le thème « Vers un théâtre arabe nouveau et renouvelé », et en présence de haut niveau de responsables et d’artistes dramaturges de différents pays arabes.

Dans son allocution, le Directeur général de l’ICESCO a souligné que cet intérêt de l’Organisation pour l’art théâtral apparaît clairement dans sa célébration de sa journée internationale en 2022, et sa préparation pour la tenue d’un colloque international en mars 2023 sur l’évolution de la question théâtrale au niveau mondial. Et il a annoncé que la Fédération des Universités du Monde islamique (FUMI), qui relève de l’Organisation, organisera le Forum théâtral des universités du monde islamique.

Il a ajouté que le théâtre arabe a toujours confirmé sa capacité à se placer aux premiers rangs du théâtre mondial, en raison de son audace, de sa richesse et de sa diversité, soulignant qu’il est l’héritier de la littérature du conte arabe, et s’est diversifiée en de multiples styles politique, social et éducatif, en plus du théâtre pour la jeunesse et du théâtre poétique.

Il a indiqué que l’accueil par Casablanca de cette édition du Festival reflète la maturité théâtrale que le Royaume du Maroc a connue depuis les premiers jours de son ère nationale, grâce à ses grands artistes arabes et internationaux.

Au terme de son allocution, le Directeur général de l’ICESCO a affirmé la disponibilité de l’Organisation à coopérer avec l’Autorité du Théâtre arabe et d’autres institutions concernées par le soutien au théâtre et aux comédiens du théâtre, pour renforcer la présence de cet art et contribuer à surmonter les défis auxquels il est confronté.

Lors de la cérémonie d’ouverture du Festival M. Mohamed Mehdi Bensaid, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc, Dr Mohamed Ould Amar, Directeur général de l’Organisation arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences (ALECSO) et M. Ismail Abdullah, Secrétaire général de l’Autorité du théâtre arabe, ont prononcé leurs discours et hommage a été rendu à un certain nombre de comédiens du théâtre.