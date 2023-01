Le magazine Forbes inclut l'Azerbaïdjan dans la liste des meilleurs destinations à visiter en 2023

Bakou, 12 janvier, AZERTAC

Le magazine Forbes a publié dans son article « Best Places To Travel In 2023 » les meilleurs destinations de voyage pour l’année courante.

L’Azerbaïdjan figure parmi les meilleures destinations recommandées par le journal.

« Surnommée Dubaï des montagnes du Caucase, Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, est une ville de contrastes. Après avoir foré la première plate-forme pétrolière commerciale au milieu des années 1800, la ville située sur les rives de la mer Caspienne s'est considérablement agrandie (la population en 2020 était de plus de 2 millions d'habitants).

Maintenant, vous trouverez les tours de flamme fastueuses à côté des murs de la vieille ville médiévale et des mosquées à côté des plates-formes pétrolières tandis que l'architecture soviétique rappelle encore le passé communiste du pays.

Bakou accueille également le Grand Prix d'Azerbaïdjan, un circuit de Formule 1, donc si vous êtes un fan de F1, vous pouvez assister à une course dans les rues de la ville jusqu'en 2024 au moins », indique Forbes dans son article.