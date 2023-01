Chine : le commerce extérieur enregistre une hausse

Bakou, 13 janvier, AZERTAC

La valeur annuelle du commerce extérieur de la Chine a atteint 40.000 milliards de yuans (environ 5,940 milliards de dollars) pour la première fois en 2022, alors que le pays s'efforce de mieux coordonner la réponse à l'épidémie avec le développement économique et social dans un contexte de situations nationales et internationales complexes et graves.

Le commerce total de marchandises a atteint un record de 42.070 milliards de yuans, en hausse de 7,7% sur un an, se classant au premier rang mondial pour la sixième année consécutive, selon l'Administration générale des douanes.

Les exportations ont augmenté de 10,5% pour atteindre 23.970 milliards de yuans, et les importations de 4,3%, à 18.100 milliards de yuans.

Le commerce extérieur chinois a réalisé des percées en termes d'échelle, de qualité et d'efficacité l'année dernière, ce qui est un exploit durement gagné compte tenu des vents contraires de la demande, de l'offre et des attentes, a déclaré Lyu Daliang, porte-parole de l'administration.

Les importations et exportations de la Chine avec l'ASEAN, l'Union européenne et les Etats-Unis, ont respectivement augmenté de 15%, 5,6% et 3,7%.

Les échanges commerciaux de la Chine avec les pays le long de "la Ceinture et la Route" ont grimpé de 19,4%, représentant 32,9% de son commerce extérieur total, et le commerce avec les autres membres du Partenariat économique régional global s'est élevé de 7,5%. (Xinhua)