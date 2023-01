L’OCI exhorte le gouvernement intérimaire afghan à revenir sur sa décision de refuser aux filles afghanes le droit à l’éducation

Bakou, 13 janvier, AZERTAC

La réunion extraordinaire du Comité exécutif de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) a exhorté le gouvernement intérimaire afghan à revenir sur sa décision de refuser aux filles afghanes le droit à l'éducation, indique l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

La réunion, qui s'est tenue mercredi au siège du Secrétariat général de l'OCI à Djeddah, vient discuter des derniers développements et de la situation humanitaire en Afghanistan en réponse à une invitation conjointe du Royaume d'Arabie saoudite, l'actuel président de l'Organisation islamique Sommet et Président du Comité exécutif, et la République de Turquie et la République de Gambie.

Dans son discours de clôture, le Comité exécutif a affirmé que l'éducation est l'un des droits humains fondamentaux dont tous les individus doivent jouir, fondé sur le principe de l'égalité des chances de manière non discriminatoire et ne les privant pas de ce droit.

Elle a exprimé sa déception face à la suspension de l'éducation des femmes et des filles en Afghanistan et à la décision demandant à tous les organismes non gouvernementaux nationaux et internationaux de suspendre l'emploi des femmes jusqu'à nouvel ordre.

Elle a exhorté les autorités de facto afghanes à respecter les principes et objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies et la Charte de l'Organisation de la coopération islamique, et à respecter leurs obligations au titre des traités et accords internationaux, y compris leurs obligations au titre du droit international des droits de l'homme. pactes, notamment en ce qui concerne les droits des femmes, des enfants, des jeunes, des personnes âgées et des personnes ayant des besoins spéciaux.

Elle a appelé les autorités de facto afghanes à s'employer à rouvrir les écoles et les universités pour les filles et à leur permettre de s'inscrire à tous les stades de l'enseignement et à toutes les spécialisations nécessaires au peuple afghan, soulignant la nécessité de protéger les droits fondamentaux, y compris le droit à la vie, la sécurité, la dignité et le droit à l'éducation, pour toutes les femmes et filles afghanes, conformément aux valeurs islamiques et aux normes internationales des droits de l'homme.

Le Comité exécutif a mis en garde contre l'interruption de la fourniture de l'aide humanitaire sur le terrain et que l'aide humanitaire internationale, les services d'éducation et de santé et les autres services sociaux pour le peuple afghan ne devraient pas être entravés en raison du manque d'employées.

Au début de la réunion, le représentant permanent saoudien auprès de l'organisation, le Dr Saleh Al-Suhaibani, lors de son discours du Royaume d'Arabie saoudite, a exprimé l'étonnement et le profond regret du Royaume face à la décision du gouvernement intérimaire afghan de refuser filles afghanes le droit à l'éducation, soulignant que le Royaume appelle dans le même sens à revenir sur cette décision qui suscite la surprise dans tous les pays islamiques, car cela contredit de donner aux femmes afghanes leurs droits légaux.

Al-Suhaibani a souligné que priver les femmes afghanes de leurs droits légaux pourrait entraîner la poursuite des migrations massives d'hommes et de femmes afghans instruits, ce qui pourrait conduire à une exacerbation des crises humanitaires. Il a réitéré la demande du Royaume au gouvernement intérimaire afghan de permettre aux Afghans que les femmes aient le droit à l'éducation, ce qui contribue à son tour à soutenir la sécurité, la stabilité, le développement et la prospérité de l'Afghanistan et de son peuple frère ; Les textes juridiques qui incitent et encouragent l'apprentissage s'adressent aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Dans son discours, il s'est référé à l'équité de notre véritable religion islamique et à son respect des femmes, de sorte qu'en vertu de celle-ci, elle jouissait de tous ses droits, et a fait de son éducation un droit ferme pour elle, et même l'un des devoirs et nécessités civilisés qui ne doit pas être abandonné ou privé de celui-ci.

Le discours a réaffirmé que le Royaume d'Arabie saoudite, sous les généreuses directives du Serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud, et de son prince héritier, poursuit son engagement à soutenir les efforts inlassables de l'Organisation de la coopération islamique envers l'Afghanistan, car le Royaume a initié la mise en œuvre de nombreuses décisions pertinentes émises par le Conseil ministériel des ministres des affaires étrangères des pays islamiques émises par la réunion extraordinaire du Conseil sur la discussion de la situation humanitaire en Afghanistan, qui s'est tenue à l'invitation du Royaume et accueilli par la République islamique du Pakistan en décembre de l'année 2021 après JC.

Al-Suhaibani a révélé, à travers son discours, les décisions les plus importantes concernant la situation en Afghanistan, y compris la décision de soutenir le Fonds d'affectation spéciale pour l'Afghanistan, qui opère sous l'égide de la Banque islamique de développement et en coordination et coopération avec l'Organisation des Coopération, puisque le Royaume a fait un don généreux au Fonds de plus de 110 millions de riyals saoudiens, en plus de ce qu'il a fourni Soutien à la mission de l'Envoyé spécial pour l'Afghanistan, et au bureau de l'organisation à Kaboul par l'intermédiaire du Secrétariat général ; Afin d'appliquer les décisions du Conseil ministériel à sa quarante-huitième session, qui s'est tenue au Pakistan en mars dernier.

Il a également précisé que le Royaume avait précédemment mis en œuvre de nombreux projets de secours en Afghanistan par le biais du King Salman Center for Relief and Humanitarian Action, avec un montant de plus de 260 millions de dollars, et avait géré un pont aérien et terrestre vers l'Afghanistan, en plus de le soutien généreux et les dons fournis, sans précédent au cours des dernières décennies.

Al-Suhaibani a exprimé les aspirations du Royaume à l'intégration des efforts à cet égard et ses encouragements à toutes les initiatives proposées par les États membres et les organisations régionales et internationales qui sont en mesure de se joindre à la contribution à ce fonds d'affectation spéciale humanitaire pour l'Afghanistan, et de fournir davantage de soutien. et l'assistance au peuple frère afghan, en particulier à la lumière des conditions humanitaires difficiles qu'il traverse. Dans le même temps, appréciant le soutien généreux apporté par un certain nombre d'États membres à ce fonds fiduciaire, qui confirme notre accord selon lequel fournir une aide humanitaire et la rapidité de la réponse humanitaire au peuple afghan est quelque chose qui exige d'être à ses côtés ; Pour éviter toute catastrophe humanitaire grave qui apporte souffrance et douleur à ce peuple frère.

Pour sa part, le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Ibrahim Taha, a confirmé que le secrétariat général cherche, en coordination avec l'Académie internationale du fiqh islamique, à envoyer une deuxième équipe d'universitaires en Afghanistan pour poursuivre le dialogue avec l'autorité de facto sur la privation des filles et des femmes afghanes de leurs droits fondamentaux à l'éducation, à l'emploi et à la justice sociale, ce qui constitue une grande priorité pour le monde islamique.

Dans son discours, le Secrétaire général a souligné que l'organisation suivait avec une profonde préoccupation l'évolution des événements malheureux en Afghanistan, notant que << nous avons transmis, par l'intermédiaire de mon envoyé spécial, des messages à l'autorité de facto dans lesquels nous soulignions l'importance de la réalisation par le gouvernement de ses promesses précédentes d'ouvrir des écoles pour les filles à la lumière des fondements solides et clairs de la religion islamique. le gouvernement et les États membres et l'ouverture sur le monde.

En ce qui concerne la décision de l'autorité de facto en Afghanistan de suspendre le travail des employées des organisations non gouvernementales nationales et internationales, le Secrétaire général a souligné que cela affecterait les opérations humanitaires et de secours menées par un vaste réseau d'organisations non gouvernementales -organisations gouvernementales et nuire aux intérêts du peuple afghan.

Dans ce contexte, Hussein Taha a renouvelé son appel à l'autorité de facto pour qu'elle reconsidère cette décision dans l'intérêt de l'inclusion sociale des femmes et de la continuité ininterrompue des tâches du Réseau international de la sécurité humaine en Afghanistan.

Le Secrétaire général s'est félicité des déclarations faites par les États Membres, l'Académie internationale du fiqh islamique, l'Organisation pour le développement de la femme, la Commission permanente des droits de l'homme, Al-Azhar Al-Sharif, le Conseil des universitaires du Royaume d'Arabie saoudite et la Ligue musulmane mondiale, qui a souligné la position de la loi islamique sur la nécessité de l'éducation, du travail et de la participation des femmes à la vie publique.

Le Secrétaire général a affirmé que l'organisation resterait attachée, grâce aux efforts de l'Envoyé spécial, au dialogue positif avec l'autorité de facto en Afghanistan, dans le cadre du mandat qui lui a été confié par le Conseil des ministres des affaires étrangères, pour se concentrer sur les questions d'éducation des filles, de participation des femmes à la vie publique, de lutte contre le terrorisme et de gouvernement inclusif en Afghanistan.