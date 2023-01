Moments d’une vie dédiée au peuple : 1978

Bakou, 13 janvier, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 4 février. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a pris part à la cérémonie consacrée au 60e anniversaire de la naissance de Gara Garaïev.

Le 12 février. Il a prononcé un discours lors de la session des militants agricoles nationaux du parti.

Le 15 février. Il a assisté à une cérémonie dédiée au 60e anniversaire de la naissance de Gara Garaïev à Moscou.

Le 9 avril. Il a visité l’usine textile de Soumgaït.

Le 20 avril. Il a présenté un exposé sur le thème « Le projet de Constitution de la RSS d’Azerbaïdjan et les résultats de sa discussion nationale » lors de la 7e session extraordinaire de la 9e convocation du Soviet suprême de la RSS d’Azerbaïdjan.

Le 30 avril. Il a rencontré l’équipe créative après la première du Barbier de Séville de Gioacchino Rossini.

Le 9 mai. Il a visité l’école militaire Djamchid Nakhtchivanski.

Le 18 mai. Il a prononcé une allocution au Congrès des enseignants azerbaïdjanais.

Le 3 juin. Il prononce un discours à une réunion des agriculteurs de la république.

Le 19 juillet. Il a prononcé un discours au Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 22 juillet. Il est intervenu lors de la réunion solennelle de l’Ecole militaire supérieure interarmées.

Les 25 et 26 août. Il a pris la parole lors de la session des militants agricoles des régions de Berdé et Sabirabad.

Le 29 août. Il a prononcé des discours lors des réunions régionales des producteurs de coton de la république.

Le 30 août. Il a prononcé une allocution lors de la réunion avec les étudiants inscrits dans diverses universités à travers l’Union soviétique.

Le 11 septembre. Il a tenu la réunion des viticulteurs de la république.

Les 20 et 21 septembre. Il a accueilli Leonid Brejnev, secrétaire général du Parti communiste de l’Union soviétique, venu à Bakou. Ils ont visité l’usine de climatiseurs domestiques de Bakou et la nouvelle Raffinerie de Bakou.

Le 17 octobre. Il est intervenu lors de la session des militants agricoles de la République autonome du Nakhtchivan.

Le 20 octobre. Il a pris la parole à la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 28 octobre. Il a prononcé un discours lors de la session des militants agricoles.

Le 3 novembre. Il a remis les prix d’État de l’URSS d’Azerbaïdjan à un groupe d’individus.

Le 14 décembre. Il a prononcé un discours à la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.