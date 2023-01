La Ligue Islamique Mondiale est un partenaire stratégique de la « Hajj Expo 2023 »

Bakou, 14 janvier, AZERTAC

La Ligue Islamique Mondiale participe en tant que « partenaire stratégique » à la conférence et à l’exposition sur les services du Hajj et de la Omra « Expo Hajj 2023 », qui s'est tenue à Djeddah sous le slogan « La qualité dans le système de services », selon l’Union des agences de presse de l’OCI (UNA).

Son Excellence le Secrétaire général de la Ligue et Président de l’Association des savants musulmans, Sheikh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, a ordonné que ce partenariat stratégique inclut le lancement de la dernière version du « Musée international de la biographie du prophète et de la civilisation islamique ».

Pendant les activités de « Expo Hajj 2023 », pour représenter la plus importante participation culturelle de son genre en mettant en évidence le contenu de l’honorable biographie du Prophète et la civilisation islamique, en particulier la biographie parfumée des scènes bénies du Hajj et de la Omra, dans un contexte intégré qui est en ligne avec la Vision 2030 du Royaume, en renforçant le motif de foi du pèlerin, de l’interprète de la Omra et du visiteur.

Le Musée international de la biographie du prophète et de la civilisation islamique comprend plusieurs sections, portant le slogan « La biographie comme si vous la viviez ».

Y compris : la section du Prophète paix et bénédictions soient sur lui, comme si vous étiez avec lui à Makkah Al-Mukarramah et Al-Madinah Al-Munawwarah, à travers des figures historiques, des atlas modernes et des techniques créatives, ce qui fait vivre au visiteur cette époque et ce temps avec ses sentiments de foi, avec plus de réflexion, de souvenir et de considération, comme s’il vivait dans cet espace.

Le musée comprend également une grande section créative sur le Hajj, la Omra et la visite. La section de la Chambre du Noble Prophète, est une section qui emmène le visiteur comme s’il se trouvait à l’intérieur de cette salle honorable grâce à la technologie de la réalité virtuelle et à la réalité augmentée.

Aussi, la section de « Le plus grand Minbar du monde » :

C’est une section dans laquelle le visiteur identifie la chaire du prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et sa description, comme s’il la voyait.

Il y’a également une section qui comprend une présentation documentaire des efforts du Royaume d’Arabie saoudite au service du Saint Coran, de la Noble Sunna, des Deux Saintes Mosquées et du service des invités d’Al Rahman.