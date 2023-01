L’ICESCO tient une session de formation sur le développement des compétences des étudiants non arabophones en lecture arabe

Bakou, 14 janvier, AZERTAC

La salle « Mishkat Al-Arabiya » au siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a accueilli une session de formation sur le développement créatif des compétences des étudiants non arabophones en lecture arabe, dont ont bénéficié 198 cadres pédagogiques travaillant dans le domaine de l’enseignement de l’arabe aux non arabophones au Tchad, au Nigéria, au Bénin, en Guinée, au Cameroun, en Malaisie, en Indonésie, en Ouzbékistan, au Bachkortostan, au Vietnam et au Maroc, ainsi que nombre de personnes concernées et intéressées par le domaine en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Gabon, en France, en Algérie et en Jordanie (par visioconférence), selon le site Internet de l’ICESCO.

La session de formation de deux jours, dont les travaux ont été lancés jeudi 12 janvier 2023, vise à initier les participants aux concepts liés au développement créatif des compétences des étudiants en lecture et à les former à l’application des stratégies modernes et efficaces dans l’enseignement de la lecture arabe aux étudiants non arabophones, ainsi qu’à la gestion systématique et pédagogique des séances de lecture.

La session, encadrée par Dr Samira Maslouhi, experte en formation pédagogique, avec la participation de Dr Youssef Ismaili, expert au Centre de la langue arabe pour les non-arabophones, s’est articulée autour de trois axes principaux, à savoir: « le rôle de l’aptitude créative dans le développement des capacités communicatives », « les compétences en lecture comme introduction efficace à l’amélioration de apprentissages » et « les applications modernes dans l’enseignement créatif de la lecture arabe aux non arabophones ».

Il convient de préciser que cette session est la quatrième d’une série de sessions de formation organisées par le Programme international de l’ICESCO « Mishkat Al-Arabiya pour la formation pédagogique continue et le développement professionnel en matière de langue arabe pour les non arabophones », lequel est mis en œuvre en coopération avec la Fondation Hamdan Bin Rashid Al Maktoum pour la performance académique distinguée.