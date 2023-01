La SOCAR et la société émiratie Masdar signent des accords de développement conjoints sur les sources d’énergie renouvelables

Bakou, 16 janvier, AZERTAC

En marge de la visite de travail du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux Émirats arabes unis (EAU), la Société pétrolière nationale de la République d’Azerbaïdjan (SOCAR) et la société émiratie Masdar ont signé des accords de développement conjoint sur les projets d’énergie éolienne et d’hydrogène offshore d’une capacité de 2 GW, ainsi que sur le développement conjoint sur les projets d’énergie solaire photovoltaïque (PV) de 1 GW et d’énergie éolienne terrestre de 1 GW, a-t-on appris auprès de la SOCAR.

Selon la SOCAR, ces accords contribueront à renforcer encore davantage la coopération entre l’Azerbaïdjan et les Émirats arabes unis, ainsi qu’à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Azerbaïdjan, à développer les sources d’énergie renouvelables et la croissance économique durable du pays.