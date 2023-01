Ilham Aliyev : Aujourd'hui, l’Azerbaïdjan satisfait non seulement ses besoins en énergie, mais aussi il exporte du pétrole brut, des produits pétroliers, du gaz, des produits pétrochimiques et de l'électricité

Bakou, 16 janvier, AZERTAC

« En Azerbaïdjan, nous développons des sources d’énergies renouvelables non pas pour assurer notre sécurité énergétique. Nous l’avons fait il y a déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, l’Azerbaïdjan satisfait non seulement ses besoins en énergie, mais aussi il exporte du pétrole brut, des produits pétroliers, du gaz, des produits pétrochimiques et de l’électricité », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son allocution lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.

« Notre programme relatif aux énergies renouvelables a un agenda complètement différent. D’abord parce qu’il y a un énorme potentiel. Deuxièmement, parce que cela nous aidera à diversifier nos exportations et, bien sûr, cela créera un nouveau secteur écologique de notre économie », a souligné le chef de l'État.