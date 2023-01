Le président Ilham Aliyev : Les Emirats arabes unis sont devenus l’un des pays les plus stables et les plus développés au monde

Bakou, 16 janvier, AZERTAC

Je voudrais remercier le président des Emirats arabes unis de m'avoir invité à cette importante réunion. Je me sens très honoré d’intervenir devant ce public. Hier, nous avons eu une excellente rencontre avec Monsieur le président. Cela a confirmé une fois de plus l'importance stratégique des relations entre l'Azerbaïdjan et les Emirats arabes unis dans de nombreux domaines, a dit le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi.

Félicitant le président et le peuple émiratis pour les grandes réalisations et le développement rapide obtenus, Ilham Aliyev a dit que les Emirats arabes unis étaient devenus l’un des pays les plus stables, développés et prospères au monde. « Nous, en tant que vos frères en Azerbaïdjan, nous sommes très fiers du travail que vous réalisez », a fait savoir le chef de l’Etat.