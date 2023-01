Le président Aliyev : Notre coopération avec Masdar fera de l’Azerbaïdjan une très importante source d’énergie verte

Bakou, 16 janvier, AZERTAC

« Hier, Masdar et la Société pétrolière nationale azerbaïdjanaise (SOCAR) ont signé un accord sur la production de 4 gigawatts d’énergies éolienne et solaire en Azerbaïdjan, et ce n'est qu’un projet à court terme. Les projets à moyen terme porteront ce volume jusqu’à 10 gigawatts », a déclaré le président Ilham Aliyev dans son intervention lors de la cérémonie d’ouverture officielle de la Semaine de la durabilité d’Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis.

« C’est tout à fait faisable. Nous avons une feuille de route pour cela. Ce projet, seulement ce projet, notre coopération avec Masdar fera de l’Azerbaïdjan une très importante source d’énergie verte », a noté le chef de l’Etat.

« Au total, les protocoles d’accord et les accords signés par l’Azerbaïdjan avec les sociétés énergétiques internationales nous permettront de produire jusqu’à 22 gigawatts d’énergie éolienne et solaire », a souligné le président Ilham Aliyev.