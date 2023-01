Mevlut Cavusoglu : Les négociations militaires avec Washington concernant la question des chasseurs F-16 sont terminées

Ankara, 17 janvier, AZERTAC

Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, a déclaré que la relation d’équilibre des Etats-Unis entre la Türkiye et la Grèce s’est détériorée.

Le Chef de la diplomatie turque s'est entretenu, lundi, avec son homologue bosniaque, Bisera Turkovic, également vice-présidente du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, à Ankara.

Lors de la conférence de presse conjointe après la rencontre au ministère des Affaires étrangères, Cavusoglu s'est exprimé sur sa rencontre prévue mercredi prochain à Washington avec son homologue américain, Antony Blinken.

Le ministre turc a expliqué que les négociations militaires avec Washington concernant la question des chasseurs F-16 étaient terminées.

"Le département américain de la Défense l'a transmis au département d'État, a-t-il rappelé. L'administration a notifié de manière informelle le Congrès par l'intermédiaire du département d'État. Les présidents du comité des relations étrangères des deux ailes et le membre le plus expérimenté sont informés. S'il n'y a pas d'objection plus tard, le processus prendra fin. "Il y a 51% de chances que la demande du président soit rejetée au Congrès. Si cela se produit, le président l'enverra à nouveau. Cette fois, elle devra être rejetée par un majorité des deux tiers."

- "On s'attend à ce que ça se passe bien"

Soulignant que cela ne s'est pas vu très souvent dans l'histoire américaine, le ministre turc a rappelé que les deux parties sont parvenues à un accord.

"Si (l'administration américaine) reste ferme, il n'y aura pas de problème. Nous ne voulons pas acheter de produits d'un pays qui nous lie les mains de manière conditionnelle", a-t-il cependant insisté.

Concernant les informations parues dans les médias concernant la fourniture de F-35 à la Grèce, Cavusoglu a déclaré : "L'équilibre dans les relations avec la Türkiye et la Grèce a commencé à se détériorer. Les États-Unis avaient une politique d'équilibre. Un allié comme Washington doit faire attention à ces équilibres". (Anadolu)