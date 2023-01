Trois autres véhicules des soldats russes traversent librement la route Latchine-Khankendi

Choucha, 17 janvier, AZERTAC

Les véhicules appartenant aux soldats russes de maintien de la paix traversent librement la zone de manifestation pacifique sur la route Latchine-Khankendi.

Trois autres véhicules du contingent russe de maintien de la paix, se déplaçant de Khankendi vers Latchine, ont traversé sans obstacle la zone de manifestation.

Cela montre une fois de plus que les manifestants n’empêchent pas la circulation des véhicules utilisés à des fins humanitaires.

C’est déjà 37e jour que des militants écologistes et des représentants de la société civile azerbaïdjanaise manifestent sur la route Latchine-Khankendi contre l’exploitation illégale des gisements minéraux dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé.

Des manifestants pacifiques brandissent des pancartes avec des slogans en anglais et en russe tels que « STOP ECOCIDE », « SAVE NATURE » et continuent de lancer divers slogans et d’appeler à mettre fin à l’écocide contre l’Azerbaïdjan.