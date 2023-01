Chine : le PIB atteint 17.950 milliards de dollars en 2022

Bakou, 17 janvier, AZERTAC

L'économie chinoise a enregistré une croissance stable en 2022, malgré les pressions telles que les résurgences de l'épidémie et un environnement extérieur complexe.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a atteint 121.020,7 milliards de yuans (environ 17.950 milliards de dollars) en 2022, affichant une croissance de 3% en glissement annuel, selon des données publiées mardi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).

Au cours du quatrième trimestre, le PIB du pays a connu une expansion de 2,9% en glissement annuel.

« L'économie nationale a continué à se développer malgré la pression à la baisse, la production économique a atteint un nouveau niveau, l'emploi et les prix sont restés généralement stables, la vie de la population a connu une amélioration continue, de nouvelles réalisations ont été obtenues en matière de développement de haute qualité, et le développement économique et social global s'est avéré stable et sain », a déclaré Kang Yi, directeur du BES, lors d'une conférence de presse.

Cependant, les bases de la reprise économique intérieure ne sont pas fermes, alors que la situation internationale reste complexe et grave et que la triple pression intérieure de la contraction de la demande, du choc de l'offre et de l'affaiblissement des attentes reste présente, a indiqué M. Kang.

La Chine fera de la stabilité économique sa priorité absolue et poursuivra les progrès tout en assurant la stabilité cette année, a-t-il ajouté. (Xinhua)