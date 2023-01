Moments d’une vie dédiée au peuple : 1979

Bakou, 17 janvier, AZERTAC

A l’occasion du 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, éminent homme politique et homme d'État, fondateur de l'Azerbaïdjan indépendant moderne, l’AZERTAC présente les moments les plus importants de la vie et des activités politiques exceptionnelles du leader national par ordre chronologique.

Le 12 janvier. Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan, Heydar Aliyev, a prononcé une allocution à la cérémonie d’inauguration de la ligne ferroviaire Aghdam-Khankendi.

Le 19 janvier. Il a prononcé un discours lors de la réunion nationale de la direction du ministère de l’Intérieur.

Le 26 mars. Il a tenu une réunion des militants agricoles de la république.

Le 10 avril. Il a remis à Mirvarid Dilbazi le diplôme honorifique « Poète du peuple d’Azerbaïdjan ».

Le 30 mai. Il a rencontré des militants agricoles de la région de Neftchala.

Le 4 juin. Il a rencontré la délégation venue à Bakou pour assister aux Journées ouzbèkes de la littérature et de l’art.

Le 5 juin. Il est intervenu lors de la réunion nationale des agriculteurs.

Le 16 juin. Il a rencontré l’équipe créative à l’issue de la première du ballet « Les Mille et une nuits » du compositeur Fikret Amirov.

Le 17 juillet. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 24 juillet. Il a prononcé un discours lors de la réunion régionale des producteurs de coton.

Le 3 août. Il a tenu une réunion nationale des viticulteurs.

Le 24 août. Lui a été décerné le titre du Héros du travail socialiste par décret du Présidium du Soviet suprême de l’URSS.

Le 17 septembre. Il a prononcé un discours à la réunion des militants agricoles de la région de Khodjavend.

Le 18 septembre. Il est intervenu lors de la réunion régionale des agriculteurs.

Le 27 septembre. Il a prononcé une allocution lors de la réunion du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan consacrée aux Journées ukrainiennes de la littérature et de l’art.

Le 1er octobre. Il a rencontré des compositeurs azerbaïdjanais.

Le 2 octobre. Il a rencontré les participants aux Journées ukrainiennes de la littérature et de l’art.

Le 12 octobre. Il a prononcé un discours lors de la réunion nationale des agriculteurs.

Le 19 novembre. Il a présenté un rapport lors de la session plénière du Comité central du Parti communiste d’Azerbaïdjan.

Le 20 novembre. Il a rencontré les participants au 8e Festival des films de télévision de l’Union soviétique.

Le 4 décembre. Il a prononcé un discours lors de la réunion des étudiants et aspirants azerbaïdjanais faisant leurs études à Moscou.

Le 7 décembre. Il a rencontré les participants au 9e Congrès de l’Union azerbaïdjanaise des architectes.

Le 10 décembre. Il a pris la parole lors de la réunion consacrée à la fête des récoltes dans la région de Lenkéran.

Le 22 décembre. Il a prononcé une allocution à la réunion des travailleurs de l’industrie pétrolière et de la construction de machines de l’Azerbaïdjan.

X X X

Le 29 septembre, le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a signé un décret portant déclaration de l’an 2023 « Année Heydar Aliyev » dans le pays. Le 10 mai 2023 marquera le 100e anniversaire de la naissance d’Heydar Aliyev, leader national du peuple azerbaïdjanais, fondateur de l’État azerbaïdjanais indépendant, homme politique et homme d’État exceptionnel.