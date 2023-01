Davos : le président Ilham Aliyev rencontre le président de Fortescue Future Industries MIS A JOUR

Davos, 17 janvier, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a eu une rencontre avec le président de l’entreprise Fortescue Future Industries, Andrew Forrest, le 17 janvier à Davos.

Lors de la rencontre, il a été noté que le mémorandum signé le mois dernier entre le ministère azerbaïdjanais de l’Énergie et l’entreprise Fortescue Future Industries envisage la mise en œuvre du projet de production de 12 000 mégawatts d’énergie éolienne et solaire en Azerbaïdjan. Dans le même temps, l’importance de la signature à Bucarest de l’Accord de partenariat stratégique sur le développement et le transport d’énergie verte entre les gouvernements de la République d’Azerbaïdjan, de Géorgie, de Roumanie et de Hongrie a également été mise en valeur. L’importance de la livraison de l’énergie verte produite en Azerbaïdjan sur le marché européen à l’avenir par le biais de ce projet a été évoquée.

Au cours de la conversation, l’importance de la coopération dans la mise en œuvre du projet sur la production d’hydrogène, y compris l’hydrogène vert en Azerbaïdjan a été soulignée.

Il a été indiqué que les protocoles d’entente et les accords signés par l’Azerbaïdjan avec des sociétés énergétiques internationales lui permettront de produire jusqu'à 22 000 mégawatts d'énergie éolienne et solaire. La production de 12 000 mégawatts de cette énergie devrait être réalisée par SOCAR et l’entreprise Fortescue Future Industries.

Lors de la conversation, l’accent a été mis sur existence d’un climat d’investissement favorable en Azerbaïdjan.

Il a été noté que l’Azerbaïdjan disposait d’un riche potentiel d’énergies renouvelables, un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération.