Rencontre du président azerbaïdjanais avec le président des affaires mondiales chez Goldman Sachs à Davos MIS A JOUR VIDEO

Davos, 18 janvier, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré aujourd’hui, à Davos, le président des affaires mondiales chez le Groupe Goldman Sachs, Jared Cohen.

Il a été noté que la coopération fructueuse du Groupe Goldman Sachs avec la Banque centrale et le Fonds pétrolier national d’Azerbaïdjan se poursuivait.

Le Groupe Goldman Sachs est un leader mondial de la banque d’investissement, des marchés de capitaux et de la gestion d’actifs qui offre une large gamme de services financiers à une clientèle nombreuse et diversifiée constituée d’entreprises, d’institutions financières, de gouvernements, d’investisseurs financiers et de clients privés. Le Groupe Goldman Sachs a été fondé en 1869. Son siège est implanté à New York. Le Groupe dispose de bureaux dans les principaux centres financiers du monde. En 2021, le chiffre d’affaires du Groupe Goldman Sachs a été de 59,4 milliards de dollars et son bénéfice net de 21,6 milliards de dollars.