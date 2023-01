7 031 civils ont été tués depuis le début de la guerre en Ukraine

Bakou, 18 janvier, AZERTAC

Plus de 7 000 civils ont été tués en Ukraine depuis le début de l’invasion russe le 24 février 2022, selon un décompte effectué par le Bureau des droits de l’homme de l’ONU.

« Du 24 février 2022, date du début de l’attaque armée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine, au 15 janvier 2023, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) indique avoir enregistré 18.358 victimes civiles dans le pays : 7.031 tués et 11.327 blessés », ont détaillé les services du Haut-Commissaire Volker Türk.

Parmi ces victimes, le Haut-Commissariat a compté 429 enfants. On trouve aussi dans ce rapport le nombre de blessés : 10 947, dont 547 enfants.

Ce nouveau bilan intervient au lendemain d’une frappe russe à Dnipro, dans l’Est de l’Ukraine. Le Secrétaire général de l’ONU António Guterres a « condamné » hier lundi la frappe russe meurtrière sur cet immeuble résidentiel de Dnipro. Il s’agit d’un « nouvel exemple de suspicion de violations du droit de la guerre », a déclaré une de ses porte-parole.

Alors que le bilan de cette frappe fait à ce stade état de 40 morts et au moins 75 blessés, « ces chiffres sont appelés à augmenter alors que les opérations de secours se poursuivent », a noté Stéphanie Tremblay lors d’un point presse à New York.

Entre le 1er et le 14 janvier, le Bureau de l’ONU aux droits de l’homme dénombre 388 morts civiles de plus dont une centaine de morts. Par type d’armes ou d’incidents, l’ONU note que depuis le début de l’année, plus de 97% des victimes (97 tués et 278 blessés) sont liées à « l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’action, notamment des tirs d’artillerie lourde ».