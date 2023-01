Les présidents azerbaïdjanais et lituanien s’entretiennent à Davos MIS A JOUR VIDEO

Davos, 18 janvier, AZERTAC

Les présidents de la République d’Azerbaïdjan et de la République de Lituanie, MM. Ilham Aliyev et Gitanas Nauseda, se sont entretenus à Davos mercredi 18 janvier.

Lors de la rencontre, le président lituanien Gitanas Nauseda a rappelé avec plaisir sa visite de l’année dernière en Azerbaïdjan et a noté que lors de ce déplacement il avait eu des discussions approfondies avec son homologue Ilham Aliyev sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays. Gitanas Nauseda a invité le président Ilham Aliyev à effectuer une visite en Lituanie.

Ayant accepté avec plaisir l’invitation, le chef de l’Etat azerbaïdjanais a souligné l’importance de la visite du président lituanien en Azerbaïdjan en termes de développement des relations bilatérales.

Les questions régionales, la normalisation des relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et le processus de négociation sur le traité de paix, ainsi que les événements survenus sur la route Latchine-Khankendi sur le territoire de l’Azerbaïdjan, ont fait l’objet d’un échange de vues.

Le chef de l’Etat azerbaïdjanais a déclaré que l’Arménie est engagée dans la manipulation des événements sur la route de Latchine afin de tromper la communauté internationale et qu’elle affirme que la route est fermée sur la base de fausses informations. Le président Ilham Aliyev a dit que la route est ouverte au passage des civils et de leurs marchandises, et que la libre circulation des marchandises humanitaires est assurée par le biais du Comité international de la Croix-Rouge.

Le président Ilham Aliyev a mis en valeur l’importance de mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles de l’Azerbaïdjan et d’expulser les éléments criminels du territoire azerbaïdjanais, où les forces russes de maintien de la paix sont temporairement stationnées.

Le président azerbaïdjanais a déclaré que la partie arménienne utilisait depuis plus de deux ans la route de Latchine pour le transport de mines, d’armes et de personnel.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur les relations Azerbaïdjan-Union européenne. L’importance du format tripartite UE-Azerbaïdjan-Arménie organisé avec le soutien du président du Conseil européen Charles Michel a été soulignée en termes de promotion de l’agenda pour la paix entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie.

Au cours de la conversation, le rôle important joué par l’Azerbaïdjan dans la sécurité énergétique en Europe a été mis en valeur. À cet égard, l’importance de l’accord sur le développement et le transport de l’énergie verte signé entre l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Roumanie et la Hongrie à Bucarest en décembre dernier a été évoquée.