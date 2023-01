L’indifférence de France – La Corse est la région la plus pauvre du pays REPORTAGE

Bastia, 18 janvier, AZERTAC

Il y a des gens dans les mouvements nationalistes avec des convictions sincères, je ne pense pas que l’Etat soit prêt à négocier avec eux. Dans la situation actuelle, je ne crois pas que la Corse obtiendra l'indépendance. C’est un conflit qui dure depuis cinquante ans. Les gens qui sont arrivés aujourd’hui au pouvoir, appartenaient autrefois au groupe clandestin, ou du moins revendiquaient leur appartenance par rapport à ça, et même s’ils sont résolument dans quelque chose de non violent et démocratique, sur ces questions-là, il n’y a pas d’avancé. Il n’y a aucun dialogue depuis la victoire des nationalistes en 2015. La collectivité de Corse a le plus d’autonomie parmi les régions françaises. Mais je pense qu’on pourrait aller vers un peu plus d’autonomie, mais pour l’instant, il n’y a pas de dialogue avec l’Etat, a déclaré Joris Giovannetti, professeur de philosophie de Corse, dans un entretien avec l’AZERTAC.

« Les jeunes aiment la Corse pour son paysage, sa nature, ses montagnes et sa mer. Cependant, économiquement, l'île est très pauvre. L'économie repose uniquement sur le tourisme. Les jeunes partent souvent d'ici pour réussir dans leur carrière. Parfois, certains jeunes retournent sur l'île après leurs études, mais ils ne trouvent pas d'emploi et quittent l'île. Il y a des jeunes qui ont suffisamment de connaissances et de compétences pour rendre l'île plus attrayante. Mais, malheureusement, de nombreuses difficultés subsistent. La Corse est la région la plus pauvre de France, avec des taux de pauvreté sociale élevés. Mais les gens ont de la fierté, ils ne veulent pas montrer qu'ils sont pauvres », a-t-il dit.

Soulignant qu'il y a un problème de logement sur l'île, Joris Giovannetti a ajouté : « Les prix sont très élevés. C'est pourquoi même la jeune génération souffre. Souvent, de riches retraités viennent vivre sur l'île, de sorte que les habitants de l'île sont pour la plupart des personnes âgées. »