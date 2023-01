L’ICESCO organise au Soudan un atelier sur l’intégration des valeurs de la citoyenneté mondiale dans les programmes scolaires

Bakou, 18 janvier, AZERTAC

Le Secteur de l’Éducation relevant de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a lancé, mardi 17 janvier 2023 à Khartoum, en coopération avec la Commission nationale soudanaise pour l’éducation, les sciences et la culture, un atelier sur le renforcement des capacités des personnes travaillant au Centre national des programmes et de la recherche pédagogique en matière d’élaboration des programmes, afin de contribuer à l’intégration des valeurs de la citoyenneté mondiale dans les programmes scolaires, selon le site Internet de l’ICESCO.

Nombre de personnes travaillant dans le domaine d’élaboration des programmes scolaires, d’orienteurs et d’inspecteurs ont bénéficié de cet atelier de quatre jours qui vise à renforcer leurs capacités à intégrer le concept de citoyenneté mondiale dans les programmes d’études, à les doter des compétences nécessaires à la détermination des mécanismes permettant d’atteindre cet objectif et d’élaborer une vision des mécanismes d’intégration, à consolider le concept de juste-milieu et de modération dans les programmes d’enseignement, et à encourager la communication entre les intéressés et les spécialistes en la matière et l’échange d’expertise et d’expériences.

Ont pris part à l’ouverture de l’atelier M. Mahmoud Siral-Khatim Al-Houri, ministre de l’Éducation et Président de la Commission nationale soudanaise pour l’éducation, les sciences et la culture, Mme Wafaa Sayed Ahmed, Secrétaire générale de la Commission, Dr Abdul-Khaleq Fadl Rahma, Président de l’Université ouverte du Soudan, Dr Muawiya Sir Qashi, Directeur du Centre national des programmes et de la recherche pédagogique, et Dr Ayman Badri, du Bureau de l’UNESCO à Khartoum, lesquels ont salué le rôle important que joue l’ICESCO dans la promotion du processus éducatif et le soutien qu’elle apporte à ses États membres.

Dans son intervention, Dr Youssef Abou Daka, directeur de programmes au Secteur de l’Éducation, a souligné l’importance primordiale d’intégrer les valeurs de citoyenneté dans le système éducatif et de renforcer son rôle dans le développement d’une culture de la paix et la contribution au développement durable.

Il convient de préciser que l’atelier traite, dans ses nombreuses séances, de la réalité des valeurs de citoyenneté dans les programmes d’enseignement en République du Soudan, des moyens de diagnostic des systèmes de valeurs des apprenants, des mécanismes d’intégration des valeurs de citoyenneté dans les programmes scolaires, du recours aux technologies de l’information et de la communication pour les valoriser, et des moyens d’intégration des valeurs du dialogue, de la paix et des droits de l’homme dans les programmes scolaires.