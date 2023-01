La lutte de la Corse pour son indépendance PHOTOS

Bastia, 18 janvier, AZERTAC

Les militants de l'indépendance et de l'autonomie de la Corse poursuivent leur lutte et revendiquent la souveraineté politique de l'île. Pour obtenir cette souveraineté, dans les années 1980, des violences ont été menées contre les institutions françaises, il y a eu des attaques contre les prisons et les préfectures. Le meurtre en prison de l'assassin du préfet Erignac Ivan Colonna en 2022 a enragé les nationalistes corses et les manifestations ont repris. Les séparatistes exigent la restriction des infrastructures touristiques pour le développement d'une économie durable, et l'octroi du statut de « prisonnier politique » aux membres emprisonnés du mouvement nationaliste, dont Yvan Colonna. Aussi, la promotion de la langue corse et son enseignement obligatoire dans les écoles de l'île figurent parmi les principales revendications de tous les habitants de la Corse, y compris des nationalistes.

Il y avait eu de violents affrontements entre forces de gendarmerie et manifestants en Corse quelques ans avant. Bien que l'affrontement se soit calmé, les nationalistes corses poursuivent leur lutte, utilisant les murs pour exprimer leurs vœux. Dans la ville de Bastia, les nationalistes écrivent leurs souhaits et revendications sur les murs sous forme de slogans, comme pour appeler les gens à ne pas oublier la lutte, et en même temps, ils expriment ouvertement leurs opinions.

Presque tous les murs de la ville sont couverts des photos de nationalistes emprisonnés. Ils exhortent les habitants à ne pas oublier leurs compatriotes qui se sont battus pour l'indépendance de l’île.

L’AZERTAC présente des photos prises dans la ville de Bastia, où les peintures de rue reflètent les revendications des nationalistes de Corse.