La capacité du port commercial construit par l'Azerbaïdjan sera augmentée jusqu’à 25 millions de tonnes

Bakou, 19 janvier, AZERTAC

L'Azerbaïdjan a rejoint de manière active, dès les premiers jours, l'initiative « Une ceinture, une route » couvrant une très grande géographie, et nous avons commencé à investir dans une infrastructure qui n’existait pas encore, a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev dans une interview accordée à la chaîne de télévision chinoise CGTN.

« Au cours des 10 dernières années, nous avons construit l'un des plus grands ports commerciaux de la mer Caspienne, peut-être le plus grand. Sa capacité est de 15 millions de tonnes et nous allons la porter à 25 millions de tonnes. Nous avons construit une usine de construction navale pour transporter des marchandises à travers la mer Caspienne », a fait savoir le chef de l’Etat.