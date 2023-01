Le président Aliyev s’entretient avec le président et fondateur du Groupe Adani à Davos MIS A JOUR VIDEO

Davos, 19 janvier, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, s’est entretenu avec le président et fondateur du Groupe Adani, Gautam Adani, jeudi 19 janvier à Davos.

Lors de l’entretien, il a été souligné que l’Azerbaïdjan est l’initiateur des corridors de transport Est-Ouest et Nord-Sud et l’un des principaux centres de transport et de logistique, les perspectives de la coopération en la matière ont fait l’objet de discussions.

En outre, dans le contexte du corridor de transport Est-Ouest, l’importance particulière du couloir Médian traversant le territoire de l'Azerbaïdjan a été évoquée.

Gautam Adani a déclaré que sa société possède une riche expérience dans les domaines de la gestion portuaire et du transport en Inde et dans diverses régions du monde, et a réalisé des investissements directs dans ces domaines dans plusieurs pays du monde.

Au cours de la conversation, l’attractivité de l’Azerbaïdjan pour les investissements directs étrangers, le développement de l’économie azerbaïdjanaise et les perspectives de la coopération avec le Groupe Adani dans l’industrie pétrochimique, minière, métallurgique et d’autres domaines d’intérêt commun ont fait l’objet d’un échange de vues.

Lors de la rencontre, les parties ont convenu sur la réalisation des visites mutuelles des délégations et l’organisation des discussions plus détaillées sur la coopération future.