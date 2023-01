Les Français en grève contre la réforme des retraites

Bakou, 19 janvier, AZERTAC

Les syndicats français ont lancé, ce jeudi, une grande mobilisation pour exprimer leur opposition au projet de réforme des retraites, voulue par le gouvernement, indique l’agence de presse turque Anadolu.

Alors que deux tiers des Français s’opposent à cette réforme et notamment au recul de l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, plus de 200 points de rassemblement sont prévus dans l'Hexagone. Le ministère de l'Intérieur prévoit 550 000 à 750 000 manifestants, dont 50 000 à 80 000 à Paris, alors que les syndicats évoquent un ou deux millions de manifestants.

- Transports

Les transports en commun sont fortement perturbés, ce jeudi, en raison des grèves alors que la SNCF prévoit entre un TGV sur trois et un TGV sur cinq, selon les régions. Aucun train Intercités ne circule, à part un train Paris-Clermont, depuis mercredi soir et jusqu’à vendredi matin. Un TER sur dix est en fonctionnement, selon la SNCF.

La grève est également très suivie dans les transports franciliens. À la RATP, les lignes 8, 10 et 11 du métro parisien ne circulent pas, et le trafic est « fortement perturbé » sur toutes les autres lignes, RER compris, à part sur les lignes 1 et 14.

Un vol sur cinq est annulé au départ et à l'arrivée de l'aéroport d'Orly, en raison d’une grève de contrôleurs aériens, dans le cadre de la journée de grève contre la réforme des retraites.

- Énergie

Le mouvement de grève contre la réforme des retraites est suivi par 70 à 100 % de grévistes dans la majorité des raffineries du groupe TotalEnergies, selon la CGT TotalEnergies.

Éric Sellini, coordinateur national du syndicat pour TotalEnergies, a indiqué, sur Twitter, que « partout, les expéditions ont été suspendues ».

Le syndicat a fait état de 100 % de grévistes dans les équipes du matin de la bioraffinerie de La Mède, au dépôt de carburant de Flandres, près de Dunkerque, ainsi que dans l’usine pétrochimique de Carling (Moselle).

Un taux de 95 % de grévistes était rapporté pour la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) et de 80 % pour la raffinerie de Normandie. Ce taux était « supérieur à 70 % » à la raffinerie de Feyzin (Rhône).

Les agents d'EDF ont initié, dès ce mercredi, des baisses de production d'électricité dans les barrages, causant la perte sur le réseau de l'équivalent d'un réacteur nucléaire, sans provoquer de coupures de courant, selon des sources concordantes.

- Éducation

Le personnel de l'Éducation nationale est également mobilisé, ce jeudi, pour s'opposer au projet de réforme des retraites, dans le cadre de la mobilisation nationale intersyndicale.

Le Snuipp-FSU, premier syndicat à l'école primaire, a indiqué, que 70 % des enseignants du premier degré seraient grévistes, jeudi.

Ce taux serait supérieur à 50 % dans les collèges et les lycées, selon les syndicats.

- Les syndicats

« On est partis pour un conflit dur. Il faut enlever le totem de l’âge de départ et de l’allongement de la durée de cotisation », a souligné Frédéric Souillot, le secrétaire général de Force ouvrière, au micro de Sud Radio, ce jeudi. L’objectif « c’est faire reculer le gouvernement. On n’est pas là pour se compter », a-t-il expliqué, estimant que cette réforme se fait « contre la totalité des organisations syndicales » mais aussi « contre une majorité de citoyens ».

Le secrétaire national de la CFDT, Laurent Berger, a déclaré, ce mercredi sur BFMTV, qu'il n'est « pas très inquiet » sur le niveau de mobilisation. « Beaucoup de gens nous disent qu'ils vont venir manifester, des gens qui disent qu'ils ne viennent pas d’habitude, mais que là, ils en ont assez », a-t-il poursuivi. « C’est la première journée de mobilisation, il faut faire une démonstration de force, au sens pacifique du terme », a-t-il encore déclaré.

Pour sa part, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a souligné qu'une « première journée [de mobilisation], ça donne la pêche ou ça démoralise. Cette fois, les rangs des manifestants devraient être fournis », a-t-il souligné alors qu'il s’apprête à quitter ses fonctions et passer la main à son successeur.

- Gouvernement

Pour rappel, mardi 10 janvier, la Première ministre française, Élisabeth Borne, a présenté les contours de la réforme des retraites, qui devrait entrer en vigueur dès l'automne 2023.

Selon le projet de réforme, l'âge légal de départ à la retraite passera à 64 ans, contre 62 ans actuellement, au rythme de trois mois de plus par an.

Pour sa part, le ministre des Transports, Clément Beaune, a appelé, mardi, les Français à décaler leurs déplacements ou à télétravailler, jeudi 19 janvier, alors qu'il anticipe « un jeudi de galère dans les transports ».

La semaine dernière, les huit principales organisations syndicales françaises (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) ont annoncé une première journée de grève et de manifestation ce 19 janvier, suite à l'annonce faite par la Première ministre Élisabeth Borne, de sa réforme des retraites.

Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 10 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, ce jeudi, dont 3 500 à Paris, afin d'assurer la sécurité des manifestations contre le projet de réforme des retraites.

Gérald Darmanin a précisé que son ministère s’attend à la venue dans la capitale d’« un petit millier de personnes qui pourrait être violent », annonçant « des contrôles » dans tout l'Hexagone, dès ce mercredi, pour empêcher leur arrivée à Paris.