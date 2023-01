Le président Ilham Aliyev rencontre le Premier ministre croate Andrej Plenkovic à Davos

Davos, 19 janvier, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a rencontré le Premier ministre de la République de Croatie, Andrej Plenkovic, à Davos jeudi 19 janvier.

Le président Ilham Aliyev a invité le Premier ministre croate à effectuer une visite en Azerbaïdjan.

L’invitation a été acceptée avec gratitude.

Les discussions ont porté sur la coopération en matière de déminage. L'accent a été mis sur l'expérience de déminage de la Croatie, en tant que pays contaminé par les mines.

Le président de la République a déclaré que l’Arménie avait posé un grand nombre de mines sur le territoire azerbaïdjanais au cours des 30 années d’occupation et a souligné que quelque 300 citoyens azerbaïdjanais avaient été tués et blessés par des mines depuis la fin des opérations militaires, le 10 novembre 2020. Il a ajouté que l’Agence azerbaïdjanaise de déminage effectuait des opérations de déminage à grande échelle. Selon le président, l'Azerbaïdjan coopère avec la Croatie en matière de déminage et a acheté une variété d’équipements de déminage auprès des entreprises croates. L’importance d’approfondir la coopération en matière de déminage a été soulignée.

Les parties ont également abordé la coopération énergétique, en particulier le partenariat énergétique stratégique Azerbaïdjan-UE. Ils ont également souligné les efforts continus de l’Azerbaïdjan pour augmenter les exportations de gaz vers le marché européen de l’énergie.

Les parties ont échangé leurs points de vue sur d’autres questions d’intérêt commun.