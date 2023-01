Davos : entretien du président Ilham Aliyev avec le Premier ministre néerlandais

Davos, 19 janvier, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu jeudi 19 janvier, à Davos, avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Lors de la réunion, le développement de la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et les Pays-Bas a été particulièrement évoqué et il a été souligné que les entreprises néerlandaises étaient étroitement impliquées dans la mise en œuvre de divers projets en Azerbaïdjan.

Mark Rutte a exprimé sa gratitude pour la contribution de l’Azerbaïdjan à l’assurance de la sécurité énergétique de l’Union européenne et le rôle de ce pays dans l’approvisionnement en gaz des pays européens.

L’importance croissante du corridor de transport Est-Ouest et du couloir Médian, qui fait partie du premier, a été évoquée, et des questions régionales ont fait l’objet d’un échange de vues au cours de la conversation.

Le chef de l’Etat a donné des informations sur la normalisation des relations arméno-azerbaïdjanaises et le processus de négociations sur un traité de paix entre les deux pays. Le président azerbaïdjanais a souligné l’importance du processus de négociation mené avec le soutien du président du Conseil européen Charles Michel et a déclaré que l’Azerbaïdjan était prêt à poursuivre les négociations dans le cadre de ce processus.

Le président Ilham Aliyev a fourni des informations sur les récents événements survenus sur la route Latchine-Khankendi en Azerbaïdjan, ajoutant que l’Arménie diffusait de fausses informations sur le prétendu blocus de la route et tentait de tromper la communauté internationale. Le chef de l’Etat a fait savoir que l’exploitation illégale des ressources naturelles azerbaïdjanaises dans les zones où les forces russes de maintien de la paix sont temporairement stationnées, avait provoqué le mécontentement légitime du public et de la société civile en Azerbaïdjan.

Il a été souligné que le libre passage des véhicules du contingent russe de maintien de la paix et des marchandises humanitaires nécessaires des civils et des marchandises à des fins civiles est assuré sur la route par le biais du Comité international de la Croix-Rouge, l’importance d’éliminer les éléments criminels de ces zones a été soulignée une fois de plus.