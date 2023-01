Ilham Aliyev : Toutes les infrastructures nécessaires en Azerbaïdjan sont prêtes à recevoir plus de cargaisons

Bakou, 19 janvier, AZERTAC

« L'Azerbaïdjan entretient d’excellentes relations avec ses voisins à l’ouest - la Géorgie et la Turquie, et à l’est – l’Asie centrale », a souligné le président Ilham Aliyev lors d’un panel intitulé « Eurasia’s Middle Corridor : From Pathway to Highway » en marge du Forum économique mondial à Davos.

« Et étant une sorte de pont géographique naturel entre l’Est et l’Ouest, nous avons largement investi dans les infrastructures de transport au cours des années précédentes. En fait, toutes les infrastructures nécessaires en Azerbaïdjan sont prêtes à recevoir plus de cargaisons », a précisé le chef de l’Etat.