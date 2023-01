L’ICESCO tient une réunion aux fins de discussion de l’élaboration du dossier d’inscription des jeux africains sur les listes du patrimoine

Bakou, 21 janvier, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), la Commission nationale émiratie pour l’éducation, les sciences et la culture, et les représentants de 21 États africains membres de l’Organisation ont tenu une réunion dans le cadre de la préparation et de la discussion de l’élaboration du dossier d’inscription des jeux traditionnels africains sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l’ICESCO et sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO, selon le site Internet de l’ICESCO.

Lors de la réunion, qui s’est tenue mardi 17 janvier 2023 par visioconférence, Dr Mohamed Zinelabidine, chef du Secteur de la Culture et de la Communication relevant de l’ICESCO, a remercié la Commission nationale émiratie pour l’éducation, les sciences et la culture pour son soutien au projet, et les représentants des pays africains pour leur engagement à promouvoir le patrimoine culturel immatériel à travers l’inscription de ce dossier, attestant ainsi de l’unité culturelle du continent africain.

De leur côté, les représentants des pays africains participant à la réunion ont souligné l’importance du dossier, qui contribuera à la mise en lumière des aspects culturels communs aux pays africains, ainsi qu’à la préservation et la valorisation de leur patrimoine immatériel.

À l’issue de la réunion, il a été convenu de poursuivre les rencontres entre les experts et les autorités concernées afin de parachever la préparation du dossier d’inscription des jeux traditionnels africains sur les Listes du patrimoine culturel immatériel de l’ICESCO.

Il convient de préciser que la réunion s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente signé par l’ICESCO et la Commission nationale émiratie pour l’éducation, les sciences et la culture en novembre 2022, et portant sur le soutien des Émirats arabes unis aux programmes de l’Organisation visant à valoriser le patrimoine des États africains membres de l’ICESCO.