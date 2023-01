L’année dernière, 32 casques bleus ont été tués lors d'attaques malveillantes

Bakou, 21 janvier, AZERTAC

Au moins 32 membres du personnel de maintien de la paix de l'ONU ont été tués lors d'attaques délibérées l'année dernière, la mission au Mali étant la plus touchée, a indiqué vendredi le Syndicat du personnel de l'ONU.

Parmi les 32 morts, on compte 28 militaires et quatre policiers, dont une femme policière, a précisé le Syndicat du personnel dans un communiqué de presse.

Pour la neuvième année consécutive, la mission au Mali, connue sous son acronyme français MINUSMA, a subi le plus grand nombre de décès, avec 14 morts en 2022. La mission en République démocratique du Congo a quant à elle déploré 13 décès.

« Les casques bleus et le personnel civil qui travaille à leurs côtés sont en première ligne de l'action des Nations unies dans les environnements les plus difficiles du monde », a déclaré le président du Syndicat du personnel, Aitor Arauz, dans le communiqué de presse.

« Chaque attaque malveillante contre le personnel de l'ONU est un coup porté au maintien de la paix, l'un des piliers de l'édifice multilatéral », a ajouté M. Arauz. « Il est de la responsabilité collective de la communauté internationale de mettre en place des mécanismes appropriés pour que les auteurs de ces actes odieux, qui peuvent constituer des crimes de guerre au regard du droit international, répondent de leurs actes. »

Le syndicat a ajouté que les 32 personnes tuées en 2022 portaient à 494 le nombre de membres du personnel des Nations unies et du personnel associé tués dans des attaques délibérées au cours des 13 dernières années par des engins explosifs improvisés, des grenades propulsées par des roquettes, des tirs d'artillerie, des tirs de mortier, des mines antipersonnel, des embuscades armées et successives, des attaques de convois, des attaques suicides et des assassinats ciblés.

Le rapport précise que les casques bleus qui ont trouvé la mort en 2022 sont, par pays, 7 Egyptiens, 7 Pakistanais, 4 Tchadiens, 3 Bangladais, 2 Indiens, 2 Nigérians, 1 Guinéen, 1 Irlandais, 1 Jordanien, 1 Marocain, 1 Népalais, 1 Russe et 1 Serbe. (Xinhua)