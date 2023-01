La mémoire des victimes du 20 Janvier commémorée à Paris

Paris, 21 janvier, AZERTAC

La mémoire des martyrs du 20 Janvier a été commémorée à Paris à l’initiative conjointe de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France et de la représentation permanente auprès de l’UNESCO.

L'ambassadrice d’Azerbaïdjan en France Leyla Abdullayeva, le représentant permanent auprès de l’UNESCO Elman Abdullayev et les diplomates azerbaïdjanais ont visité les tombes d’Alimerdan bey Toptchoubachov et Djeyhoun Hadjybeyli, éminents représentants de la République démocratique d’Azerbaïdjan, au cimetière de Saint-Cloud près de Paris, et déposé des fleurs sur leurs tombes.

Ensuite, une cérémonie commémorative dédiée à la tragédie du 20 Janvier s'est tenue au Centre culturel azerbaïdjanais au sein de l’ambassade à Paris.

Des représentants du corps diplomatique accrédité en France, des membres de la diaspora azerbaïdjanaise à Paris, des journalistes, des chercheurs scientifiques, des représentants de l'art et de la communauté locale ont pris part à la cérémonie.

L'ambassadrice Leyla Abdullayeva et le représentant permanent auprès de l'UNESCO Elman Abdullayev, ayant pris la parole lors de la cérémonie, ont abordé les événements du Janvier sanglant.

Enfin, un court documentaire sur la tragédie du 20 janvier a été projeté.

Une exposition composée de photos de la jeune photojournaliste Maïa Baghirova et consacrée aux victimes du 20 janvier, a été présentée en marge de la cérémonie.