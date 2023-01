Le président azerbaïdjanais adresse ses vœux à son homologue chinois

Bakou, 21 janvier, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a adressé un message de félicitations au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, à l’occasion de l’arrivée du Nouvel An chinois.

« En mon nom propre et au nom du peuple azerbaïdjanais, je suis heureux de vous féliciter sincèrement et, à travers vous, le peuple ami chinois et de vous présenter mes meilleurs vœux à l’occasion du Nouvel An chinois.

Cette fête marque l’arrivée du Nouvel An selon le calendrier chinois et incarne parfaitement une philosophie de vie ayant survécu à l’épreuve des millénaires. J’espère que cette fête du printemps, qui apporte une nouvelle apparence et un renouveau à la nature et un nouveau souffle aux gens, engendrera des journées agréables, la paix et l’abondance pour votre peuple ami et votre pays.

Je saisis cette occasion pour exprimer ma détermination à développer et à étendre avec succès les relations d’amitié et de coopération efficaces entre l’Azerbaïdjan et la Chine grâce à nos efforts communs », lit-on dans le message du président azerbaïdjanais.