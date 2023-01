Les relations touristiques de l’Azerbaïdjan avec les pays européens se développent

Bakou, 23 janvier, AZERTAC

Les perspectives de développement des relations touristiques entre l'Azerbaïdjan et l'Espagne, l'Andorre et la Bulgarie ont été discutées dans le cadre de la visite de travail du président de l'Agence nationale du tourisme Fouad Naghiyev au Royaume d'Espagne et à la Principauté d'Andorre.

Lors de la visite, Fouad Naghiyev a visité le salon FITUR à Madrid, en Espagne. Une rencontre a eu lieu entre Fouad Naghiyev et le ministre du Tourisme et des Télécommunications de la Principauté d'Andorre, Jordi Torres Falco.

Le développement du tourisme d'hiver en Azerbaïdjan a été discuté lors de la rencontre, l'importance d'utiliser l'expérience d'Andorre dans ce domaine a été évoquée.

Dans le même temps, une rencontre bilatérale s’est tenue avec la vice-ministre du bulgare Tourisme Irena Georgieva. Au cours de l’entretien, le développement des relations touristiques entre les deux pays et l'échange d'expériences mutuelles ont fait l’objet de discussions.