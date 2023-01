Le Premier ministre azerbaïdjanais rencontre le directeur général des gardes-frontières saoudiens

Bakou, 23 janvier, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d'Azerbaïdjan, Ali Assadov, a rencontré le directeur général des gardes-frontières du Royaume d’Arabie saoudite, le général de division Mohammed bin Abdullah Hamdan Al-Shehri.

Au cours de la rencontre, les parties ont salué le développement réussi des relations d’amitié et de fraternité entre l’Azerbaïdjan et l’Arabie saoudite dans tous les domaines.

L’accent a été mis sur l’importance de la 7e réunion de la Commission mixte sur la coopération entre la République d’Azerbaïdjan et le Royaume d’Arabie saoudite dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de la technologie, de la culture, des sports et de la jeunesse et du Forum d’affaires azerbaïdjano-saoudien tenu à Bakou à la fin de l’année dernière.

Le général de division Mohammed bin Abdullah Hamdan Al-Shehri a été informé des réformes visant à renforcer la sécurité des frontières en Azerbaïdjan, ainsi que des réalisations obtenues à cet égard.

Les parties ont également discuté des perspectives de développement de la coopération entre les autorités frontalières des deux pays.

Le chef du Service national de protection des frontières de la République d’Azerbaïdjan, Eltchin Gouliyev, a lui aussi été présent lors de la rencontre.