L’ICESCO : La scène de brûlure d’un exemplaire du Saint Coran représente une défaite civilisationnelle et attise le discours de haine

Bakou, 23 janvier, AZERTAC

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) exprime sa ferme condamnation de l’acte barbare perpétré par le mouvement suédois “ligne dure”, qui a osé brûler un exemplaire du Noble Coran, dans une scène reflétant la défaite civilisationnelle et contredisant l’esprit de tolérance et de diversité culturelle et religieuse et attisant à chaque fois les sentiments et les discours de haine, selon le site Internet de l’ICESCO.

L’ICESCO affirme que le mépris des valeurs et principes régissant la vie des nations et des peuples est l’arme de destruction la plus dangereuse à même de perturber les efforts d’établissement de la paix et du développement de la communauté internationale. De ce fait, l’Organisation avertit que cet acte odieux accentue les vagues de tension, d’hostilité et de confrontation, et draine l’humanité tout entière vers les conflits internationaux qui menacent sa sécurité et sa paix, au lieu de rallier les gens autour des principes de paix qui garantissent sa prospérité et son progrès.

Rappelant que la répétition de ces transgressions ne portera point atteinte à la valeur du Saint Coran, qui attire chaque jour de plus en plus de croyants à travers le monde entier, l’ICESCO prévient que les autorités -où qu’elles soient, en tolérant de tels actes abominables, ne font qu’éloigner l’humanité de la voie civilisationnelle qui respecte les valeurs éthiques, la culture et les coutumes des peuples. L’Organisation réaffirme également qu’elle n’hésitera pas à soutenir les puissances mondiales éprises de paix dans la lutte contre ces vagues imprudentes, le but étant de promouvoir la culture d’éveil et de consolider les bases de modération.