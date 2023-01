Journée internationale de l’éducation : l’ICESCO appelle à passer des engagements pris aux actions concrètes en matière de transformation de l’éducation

Bakou, 23 janvier, AZERTAC

Le monde célèbre le 24 janvier de chaque année la Journée internationale de l’éducation afin de rappeler l’importance du rôle joué par l’éducation dans la réalisation de la paix et du développement durable, et de souligner les engagements internationaux pris en la matière. L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) saisit l’occasion pour réaffirmer le droit humain fondamental d’accéder à une éducation de qualité, inclusive et équitable, la nécessité d’investir dans l’éducation en tant que ressource précieuse et renouvelable au service de l’humanité, en s’appuyant à cet égard sur les applications des nouvelles technologies, et l’urgence de passer des engagements aux actions en matière de transformation de l’éducation, indique le site Internet de l’ICESCO.

En ce jour, l’ICESCO réitère son appel à la communauté internationale à adhérer à la protection de l’éducation, qui souffre actuellement d’une crise profonde en termes d’égalité, d’inclusion, de qualité et de financement à l’échelle mondiale, limitant ainsi sa capacité à mener à bien ses missions et rôles face aux défis mondiaux et à contribuer à la construction d’un avenir meilleur pour l’humanité, laquelle tâche nécessite la mobilisation des efforts internationaux afin de réfléchir sur la nature de l’éducation, la réinventer et la façonner différemment pour édifier un avenir meilleur.

La participation active de l’ICESCO au Sommet sur la transformation de l’éducation tenu du 17 au 19 septembre 2022 au siège des Nations Unies à New York, visait à mobiliser les efforts et à encourager l’orientation vers une nouvelle voie pour l’éducation qui suit le rythme des développements dans le monde. Ainsi, un grand nombre de pays, d’organisations et d’organismes participants se sont engagés à faire des questions de l’éducation une priorité absolue, de même qu’à déployer des efforts et à lancer des initiatives pour faire de la transformation de l’éducation une réalité tangible.

Forte de sa mission, de sa vision prospective et de ses orientations stratégiques, l’ICESCO affirme son engagement à stimuler l’action dans ses États membres pour soutenir les efforts visant à transformer l’éducation comme prévu, puisqu’elle assurera le suivi de la mise en œuvre des recommandations et des résultats du Sommet sur la transformation de l’éducation et coopérera à cet égard avec toutes les parties concernées, y compris les organisations et organismes internationaux et régionaux et les donateurs, afin d’établir une feuille de route pour accélérer le passage des engagements aux actions en matière de transformation de l’éducation et lui permettre de suivre le rythme des défis futurs.