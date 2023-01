Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République Ilham Aliyev a reçu, lundi 23 janvier, un coup de fil du Secrétaire d’État américain Antony Blinken.

Au cours de l’entretien téléphonique, le Secrétaire d’État américain s’est dit préoccupé par la situation survenue sur le corridor de Latchine sur le territoire azerbaïdjanais. Antony Blinken a réitéré l’engagement des États-Unis à normaliser les relations arméno-azerbaïdjanaises et à soutenir les pourparlers sur un traité de paix.

Le Président Ilham Aliyev a déclaré que la route Latchine-Khankendi n’était pas bloquée, ajoutant que depuis le 12 décembre 2022 cette route avaient été empruntée par environs 980 véhicules, dont plus de 850 appartenant au contingent russe de maintien de la paix et plus de 120 au Comité international de la Croix-Rouge. Dans le même temps, le président azerbaïdjanais a souligné que près de 90 personnes malades et ayant besoin d’une assistance médicale avaient été transportées en Arménie par le Comité international de la Croix-Rouge. Ces faits montrent que l’Azerbaïdjan n’a pas fermé la route Latchine-Khankendi, selon le Président Ilham Aliyev.

Le chef de l’État a souligné que les opérations illégales sur les sites miniers devaient être arrêtées dans les territoires azerbaïdjanais, où les soldats russes de maintien de la paix avaient été déployés temporairement, l’Azerbaïdjan devrait avoir la possibilité d’exercer une surveillance et une inspection constantes sur les mêmes sites. Le Président azerbaïdjanais a attiré l’attention d’Antony Blinken sur l’utilisation par l’Arménie de la route de Latchine pour le transport illégal de mines fabriquées en 2021.

Le Président Ilham Aliyev a réitéré l’engagement de l’Azerbaïdjan au processus de paix et la normalisation des relations avec l'Arménie. Le chef de l'Etat a souligné que le traité de paix à signer entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie ne devait inclure que la normalisation des relations bilatérales dans le cadre des normes et principes du droit international et des cinq principes proposés par l’Azerbaïdjan.

Le Président Ilham Aliyev a noté que l’Azerbaïdjan garantirait les droits et la sécurité des civils arméniens vivant dans la zone économique du Karabagh en Azerbaïdjan conformément à la constitution et aux lois de la République d’Azerbaïdjan.

Les parties ont également échangé sur d’autres questions d’intérêt commun lors de l’entretien téléphonique.