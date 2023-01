L’ICESCO participe à l’ouverture de la 1ère édition de la Biennale des arts islamiques à Djeddah

Bakou, 24 janvier, AZERTAC

Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), a participé à la cérémonie d’ouverture de la 1ère édition de la Biennale des arts islamiques, sous le thème : « Awwal Bayt » (Première Maison), organisée du 23 janvier au 23 avril 2023 par la Diriyah Biennale Foundation (DBF) à Djeddah, en Arabie Saoudite. Cette première manifestation du genre au monde célèbre le patrimoine historique de la civilisation islamique, d’une manière artistique qui mêle art contemporain, objets de collection, manuscrits et pièces uniques, selon le site Internet de l’ICESCO.

À l’issue de la cérémonie d’ouverture, qui a eu lieu le 22 janvier 2023 et à laquelle a également assisté Dr Abdelilah Benarafa, Directeur général adjoint de l’ICESCO, Dr AlMalik a salué les efforts du ministère saoudien de la Culture et de la DBF dans la tenue de cet événement singulier, qui a réussi à réunir entre l’héritage culturel de la civilisation islamique et les arts contemporains et à présenter au monde une image rayonnante des divers arts islamiques.

Le Directeur général de l’ICESCO a déclaré que la participation de l’Organisation à l’ouverture de cette Biennale s’inscrit dans le cadre de sa vision et ses orientations stratégiques de préservation et de valorisation du patrimoine du monde islamique, en l’inscrivant ses listes du patrimoine du monde islamique, en mettant en œuvre plusieurs programmes, projets et sessions de formation afin de promouvoir l’économie culturelle, et en exploitant à cet effet les applications de la technologie moderne.

La cérémonie d’ouverture de la Biennale des arts islamiques s’est déroulée en présence de hautes personnalités, dont des responsables saoudiens et arabes et un grand nombre d’artistes et d’intellectuels d’Arabie Saoudite et du monde entier.

La Biennale des arts islamiques 2023 se tient dans le Hall ouest des pèlerins de l’aéroport international Roi Abdulaziz. Elle s’étend sur une superficie de 118.000 mètres carrés et englobe des œuvres d’art d’une quarantaine d’artistes du monde entier, et environ 280 artefacts prêtés par des institutions locales et internationales.

Le programme de cette Biennale comprend la tenue d’une série d’activités, de voyages, d’ateliers et de rencontres avec des artistes, de même que des séminaires, colloques, spectacles et projections sur de nombreux thèmes dont le patrimoine du monde islamique et son importance culturelle pour la société contemporaine, ainsi que l’organisation, la collecte, le préservation et l’enseignement des arts islamiques.