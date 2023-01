La République Démocratique du Congo condamne un « acte de guerre » mené par le Rwanda

Bakou, 25 janvier, AZERTAC

Kinshasa a dénoncé un « acte de guerre » suite à un tir de l’armée rwandaise, mardi, sur un avion de chasse appartenant aux forces armées de la République Démocratique du Congo qui survolait l’Est de son territoire.

« Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo condamne et dénonce fermement l’attaque contre l’un de ses avions Sukhoï-25 par l’armée rwandaise, ce 24 janvier 2023 vers 17h00 à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu », souligne un communiqué émis par Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement congolais et ministre de la Communication, selon l’agence de presse turque Anadolu.

« Cet avion de chasse a été attaqué pendant qu'il entamait son atterrissage à l’aéroport international de Goma. Les tirs rwandais ont été dirigés vers un aéronef Congolais volant à l’intérieur du territoire Congolais. Il n’a nullement survolé l’espace aérien rwandais. L’avion a atterri sans dégâts matériels majeurs », ajoute le communiqué des autorités congolaises.

Le Gouvernement « considère cette énième attaque du Rwanda comme une action délibérée d’agression qui équivaut à un acte de guerre », a ajouté porte-parole congolais affirmant, par ailleurs, que cet acte a été précédé par des offensives, mardi matin, « par l’armée rwandaise vers Kitchanga et immédiatement repoussée par les Forces Armées de la RDC ».

Dans l’entre-temps, Kinshasa affirme avoir observé « des colonnes de militaires de l’armée rwandaise en provenance du Rwanda pour renforcer les positions de Kibumba et Bwito en prévision d’autres actions criminelles ».

Le Gouvernement congolais a attiré l’attention de la communauté internationale « sur la nécessité et l’urgence de maintenir la pression sur le Rwanda et le mouvement terroriste M23 pour qu’ils cessent la violence qui risque d’hypothéquer » les opérations d’enrôlement des électeurs qui démarrent, ce mercredi dans la deuxième aire opérationnelle comprenant le centre et le sud-est du pays.

Le gouvernement rwandais a pour sa part accusé l’armée congolaise d’avoir « violé pour la troisième fois » son espace aérien à 17h03" par un Sukhoï-25.

« Des mesures défensives ont été prises », avait affirmé le porte-parole du gouvernement rwandais demandant à Kinshasa « d'arrêter cette agression ».

L’appareil a été filmé par des habitants en état de détresse après avoir été atteint par un obus de l’armée rwandaise.

L’appareil a atterri alors qu'il était en flammes et a été pris en charge par des équipes anti incendie de l’aéroport international de Goma.