Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères appelle le Fonds des Nations Unies pour la population à l'impartialité

Bakou, 25 janvier, AZERTAC

Il n'y a aucun obstacle à la circulation des véhicules et des résidents sur la route de Latchine. Les affirmations selon lesquelles les manifestations ont provoqué une « catastrophe humanitaire » dans la région sont sans fondement.

C’est ce qui ressort de la déclaration du service de presse du ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères à la suite de celle du Fonds des Nations Unies pour la population sur la situation autour de la route de Latchine.

Il a été indiqué que depuis le début des manifestations, plus de 1 000 véhicules ont apporté, par la route de Latchine, du ravitaillement quotidien, des fournitures médicales et des services médicaux nécessaires aux résidents. Le gouvernement azerbaïdjanais a déclaré à plusieurs reprises être prêt à répondre rapidement à tous les besoins humanitaires auxquels les résidents arméniens pourraient être confrontés. Malgré tout cela, les personnes qui se présentent comme des « leaders » des résidents arméniens continuent d'utiliser la population locale comme bouclier et empêchent leur liberté de mouvement afin de poursuivre leurs activités illégales.

« Nous appelons le Fonds des Nations Unies pour la population à être impartial et à s'abstenir d'actions et de déclarations qui porteraient atteinte à la réputation de l'organisation », indique le communiqué du ministère des Affaires étrangères.