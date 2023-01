Le président Ilham Aliyev reçoit les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice de France en Azerbaïdjan MIS A JOUR

Bakou, 26 janvier, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 26 janvier les lettres de créance de la nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de France en Azerbaïdjan, Anne Boillon.

L’ambassadrice Anne Boillon a remis ses lettres de créance au président Ilham Aliyev.

Ensuite, le chef de l’Etat s’est entretenu avec l’ambassadrice.

Le président Ilham Aliyev a indiqué que le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre l'Azerbaïdjan et la France avait été célébré l'année dernière. Selon lui, les relations diplomatiques entre les deux pays avaient une riche histoire au cours de la période écoulée.

Le président azerbaïdjanais a dit espérer que la période à venir sera plus efficace en termes de développement des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays au niveau des organisations internationales.

L'ambassadrice a évoqué la visite du leader national Heydar Aliyev en France en 1993 et a déclaré qu'elle n'épargnerait aucun effort pour contribuer au développement des relations entre l'Azerbaïdjan et la France durant son mandat en Azerbaïdjan.

Les questions régionales ont également été discutées lors de la rencontre. Le chef de l'État a dit que l'Arménie avait fait, ces derniers jours, des allégations sans fondement concernant la prétendue fermeture de la route Latchine-Khankendi sur le territoire azerbaïdjanais, et a déclaré que ces allégations étaient complètement fausses et absurdes. Le président Ilham Aliyev a fait savoir que les véhicules appartenant au contingent russe de maintien de la paix et au Comité international de la Croix-Rouge assuraient le transport des civils et de l’approvisionnement. Depuis le 12 décembre, près de 1 000 véhicules ont été autorisés à emprunter cette route dans les deux sens.

Le chef de l’Etat a souligné l'importance d'arrêter l'exploitation illégale des gisements minéraux dans les territoires azerbaïdjanais, où le contingent russe de maintien de la paix est temporairement déployé, et d'assurer un suivi constant de ces gisements par l’Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a souhaité à l’ambassadrice Anne Boillon beaucoup de succès dans ses activités diplomatiques en Azerbaïdjan.