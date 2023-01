Le président azerbaïdjanais rencontre le PDG de Brookfield Asset Management VIDEO

Bakou, 27 janvier, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu vendredi 27 janvier Bruce Flatt, PDG de Brookfield Asset Management.

Le PDG Bruce Flatt s’est déclaré satisfait de la coopération fructueuse de Brookfield Asset Management avec le Fonds pétrolier national de la République d'Azerbaïdjan.

Le président Ilham Aliyev a indiqué que l'activité du Fonds pétrolier national de la République d'Azerbaïdjan était en constante expansion et que les actifs du Fonds avaient augmenté même dans les moments les plus difficiles, notamment pendant la pandémie, les crises financières et lorsque le prix du pétrole a chuté. Le chef de l’Etat s'est dit satisfait de la coopération fructueuse du Fonds avec Brookfield Asset Management, et a déclaré qu'il existait un bon potentiel pour élargir les relations.

Les parties ont également procédé à un échange de vues sur le potentiel d'énergie verte de l'Azerbaïdjan.

Il convient de noter que la société Brookfield Asset Management, dont le siège social est situé au Canada, a été fondée en 1899 et la valeur totale des fonds qu'elle gère constitue 750 milliards de dollars américains.