Le président Ilham Aliyev fait une publication relative à l’attaque contre l’ambassade d’Azerbaïdjan en Iran

Bakou, 27 janvier, AZERTAC

Le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a fait une publication sur son compte Twitter relative à l'attaque perfide contre l'ambassade d’Azerbaïdjan à Téhéran.

« Je condamne fermement l'acte terroriste commis aujourd’hui contre notre ambassade à Téhéran. Je présente mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches du lieutenant Orkhan Eskerov, décédé alors qu'il protégeait l'ambassade et les employés de l'ambassade.

Nous exigeons que cet acte terroriste fasse rapidement l'objet d'une enquête et que les terroristes soient punis. Une attaque terroriste contre des missions diplomatiques est inacceptable ! », lit-on dans la publication du président Ilham Aliyev.