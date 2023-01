La Maison de l’Azerbaïdjan à Paris publie une déclaration

Bakou, 28 janvier, AZERTAC

La Maison de l’Azerbaïdjan à Paris a publié une déclaration concernant l’attaque terroriste contre l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan en République islamique d’Iran.

L’AZERTAC présente la même déclaration :

« Nous, les Azerbaïdjanais du monde, exprimons notre profonde tristesse suite à une attaque terroriste contre l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan en Iran le 27 janvier.

Lors de cette attaque, un Azerbaïdjanais a été tué et deux autres ont été blessés.

Les Azerbaïdjanais du monde considèrent cet incident comme un acte terroriste organisé par les services spéciaux iraniens. Nous condamnons les auteurs de cette horrible attaque sanglante et déclarons ne pas croire aux fausses informations diffusées pour détourner l’attention.

La violation des droits de 40 millions de nos compatriotes vivant en Azerbaïdjan du Sud et l’absence garantie d’inviolabilité de toute représentation diplomatique et de toute personne en Iran nous inquiète énormément.

Nous attirons l’attention de la communauté mondiale sur la région et appelons à lutter contre les crimes de l’humanité.

En portant les informations sur l’acte terroriste qui entrave la paix et la stabilité dans la région auprès de l’ONU, de l’Union européenne, du Conseil de l’Europe et de leurs institutions, ainsi que d’autres organisations internationales et régionales compétentes, nous les appelons à prendre d’urgence des mesures au niveau juridique et politique pour empêcher les services spéciaux iraniens de commettre d’autres actes criminels.

Nous sommes également témoins que l’Iran et l’Arménie commettent continuellement des actes illégaux à l’intérieur des frontières de l’Azerbaïdjan. Ainsi, récemment, 27 citoyens iraniens ont emprunté la route de Latchine pour se rendre chez les séparatistes dans le territoire du Karabagh avec des objectifs douteux, et l’Arménie et l’Iran n’ont fait aucune déclaration à ce sujet jusqu’à aujourd’hui.

Nous honorons la mémoire de l’employé de l’ambassade décédé lors de cet acte terroriste, condamnons la position de la République islamique d’Iran identique à celle de l’Arménie à l’égard de l’Azerbaïdjan, qui est constamment confronté à divers actes de terrorisme commis par l’Arménie. Nous exigeons que les responsables de ces crimes contre la paix et l’humanité soient punis dans les plus brefs délais et attendons une position équitable de la part de la communauté internationale. »