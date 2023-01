L’Azerbaïdjan et l’Egypte signent un certain nombre de documents VIDEO

Bakou, 28 janvier, AZERTAC

Samedi 28 janvier, l’entretien élargi des membres des délégations azerbaïdjano-égyptienne a été suivi de la cérémonie de signature d’un certain nombre de documents entre l’Azerbaïdjan et l’Egypte en présence des présidents de la République d'Azerbaïdjan et de la République arabe d’Egypte, Ilham Aliyev et Abdel Fattah Al-Sissi.