Le président azerbaïdjanais entame une visite officielle en Hongrie

Budapest, 29 janvier, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, est arrivé en Hongrie pour une visite officielle dimanche 29 janvier.

Un détachement d’honneur était aligné en l’honneur du président azerbaïdjanais à l’Aéroport international de Budapest Ferenc Liszt où flottaient les drapeaux nationaux des deux pays.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva ont été accueillis par Kristóf Szalay-Bobrovniczky, ministre hongrois de la Défense, Kristóf Altusz, conseiller du président hongrois pour les affaires internationales et la diplomatie, et d’autres personnalités officielles.