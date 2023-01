Le vice-ministre des Affaires étrangères : L’Iran, en tant qu'État, porte la responsabilité de l’acte terroriste et de ses graves conséquences

Bakou, 30 janvier, AZERTAC

« Comme vous le savez, une attaque armée – un acte terroriste – a été commise le 27 janvier contre l’ambassade de la République d’Azerbaïdjan en République islamique d’Iran. À la suite de cet acte terroriste, un employé a été tué et deux autres ont subi de diverses blessures par balle. Cette attaque était inattendue pour nous. La survenue de pareils incidents est inacceptable », a déclaré le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Khalaf Khalafov, dans une interview accordée aux journalistes dimanche 29 janvier.

Le vice-ministre a dit que chaque pays est responsable de la protection des ambassades sur son territoire en vertu de la Convention de Vienne. Selon lui, l’Iran, en tant qu’État, porte la responsabilité de l’acte terroriste et de ses graves conséquences.

« Le président de la République d’Azerbaïdjan a qualifié cet attentat d’acte terroriste et l’a condamné avec fermeté. Peu de temps après l’attaque, nous avons convoqué l’ambassadeur d’Iran au ministère des Affaires étrangères. Nous exigeons principalement que l’Iran, en tant qu’État, assure une enquête approfondie et transparente sur l’acte terroriste et traduise les auteurs en justice conformément à ses obligations internationales », a souligné Khalaf Khalafov.