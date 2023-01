Le président Ilham Aliyev : Nos relations amicales avec la Hongrie revêtent une grande importance aussi pour l’Eurasie

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

« Comme l’a mentionné le Premier ministre (Premier ministre hongrois Viktor Orban), nous sommes en contact étroit depuis de nombreuses années. Nous sommes liés par des liens d’amitié. Les relations amicales entre nos pays revêtent une grande importance pour nos pays, mais également pour le continent eurasiatique », a déclaré le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, dans sa déclaration conjointe à la presse avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Budapest.

Le chef de l’Etat a dit : « La déclaration conjointe sur l’approfondissement du partenariat stratégique signée aujourd’hui est une preuve supplémentaire de notre partenariat stratégique. Il s’agit d’un deuxième document signé sur le partenariat stratégique et cela montre une fois de plus que la Hongrie et l’Azerbaïdjan sont de véritables amis et partenaires stratégiques ».