France : 87 % de la population possèdent un smartphone

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

87% des Français possèdent un smartphone, qui est devenu l'équipement le plus plébiscité devant l'ordinateur, selon l'édition 2022 du Baromètre du numérique présentée lundi par le ministère français chargé de la Transition numérique et des Télécommunications.

Le numérique devient de plus en plus indispensable dans la vie quotidienne des Français. Les "temps morts" comme les moments d'attente ou de trajet sont de plus en plus mis à profit pour saisir son smartphone, pour naviguer sur internet (70 %) ou regarder des vidéos (50 %), jouer (47 %), envoyer des SMS (76 %) et bien d'autres usages encore, au détriment des activités plus traditionnelles comme la lecture d'un livre ou d'un journal papier, selon le Baromètre du numérique, un sondage initié en 2020 pour enquêter sur les habitudes numériques des Français.

En dessous de 70 ans, la part des internautes dépassent 96 % dans chaque catégorie d'âge des Français. 77 % des internautes ont déclaré avoir réalisé des achats en ligne.

Le téléviseur reste l'un des équipements numériques les plus présents au sein des foyers, qui le renouvellent fréquemment. En 2022, 95 % des Français ont déclaré être détenteurs d'au moins un téléviseur, une proportion qui n'a pratiquement pas évolué en dix ans. Si 75 % des Français affirment écouter la radio ou des contenus audio comme des podcasts ou de la musique, diffusés en direct ou disponibles à la demande, le poste de radio avec réception hertzienne reste le mode d'écoute principal par rapport à l'écoute par internet, pour 65 % des personnes interrogées. (Xinhua)