Le Premier ministre hongrois : L’Azerbaïdjan est désormais un partenaire stratégique pour toute l’Europe

Bakou, 31 janvier, AZERTAC

« Les rencontres entre les dirigeants azerbaïdjanais et hongrois sont toujours d'une importance exceptionnelle. Monsieur le président et moi, nous travaillons ensemble depuis plus de 10 ans, nous rapprochons encore plus nos pays, approfondissons la coopération et essayons de le porter à un niveau qui corresponde à la position des deux pays », a dit le Premier ministre hongrois Viktor Orban, dans sa déclaration à la presse avec le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev à Budapest.

« Aujourd'hui, le climat des relations internationales est plus dangereux qu’avant. La guerre qui se déroule dans notre voisinage et les sanctions imposées par Bruxelles ont créé une situation très dangereuse pour la Hongrie, notre sécurité énergétique, la sécurité énergétique de l'Europe est entrée dans une étape fragile. Les conditions créées dans ce cas ont immédiatement accru l'importance de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a toujours été notre ami, et maintenant c'est un pays qui est un partenaire stratégique pour toute l'Europe », a déclaré Viktor Orban.